Diffidati Udinese-Verona | gialloblu a rischio squalifica in vista della Lazio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Idelprima di giocare in casa dell’e inprossima partita contro la. Sono ben quattro i giocatori di Zaffaroni a rischiare di essere fermati dal giudice sportivo qualora dovesse arrivare un cartellino giallo ai loro danni alla Dacia Arena contro i friulani: si tratta di Djuric, Henry (che però è infortunato gravemente), Hongla e Veloso, in caso di ammonizione non giocheranno contro i biancocelesti. SportFace.

... Sassuolo eMilan ) e 4 sconfitte (1 in trasferta con l') con 25 gol fatti (15 in trasferta) ... I. Nel Napoli Kim. Nella Roma Cristante, Mancini, Smaling e l'assente Zaniolo. Gli ex. ...... contro l'. Lo Spezia dovra fare a meno di MBala Nzola, fuori per infortunio: l'attaccante ...: Arnautovic, Lucumi. SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, ...

Serie A 2022-2023, 19a giornata: i calciatori diffidati e squalificati SpazioCalcio.it

News Udinese – La lista dei diffidati si allunga: ecco tutti i nomi Mondo Udinese

Serie A 2022-2023, 20a giornata: i calciatori diffidati e squalificati SpazioCalcio.it

Serie A 2022-2023, 16a giornata: i calciatori diffidati e squalificati SpazioCalcio.it

Diffidati Udinese: chi rischia di saltare la Sampdoria Samp News 24

I diffidati del Verona prima di giocare in casa dell’Udinese e in vista della prossima partita contro la Lazio. Sono ben quattro i giocatori di Zaffaroni a rischiare di essere fermati dal giudice ...Ho ancora un anno e mezzo di contratto e voglio l’Europa con l'Udinese». Magari non avranno lo stesso effetto ... per esempio, adesso è in diffida). Perez a destra rappresenta comunque il futuro, ...