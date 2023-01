Di Marzio | @PSG_inside are trying to buy @Inter’s CB Milan #Skriniar now | a first bid aro…

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il re del calciomercato ha appena pubblicato una notizia molto interessante che farà parlare di sé nelle prossime ore: @PSG inside areto buy @Inter's CBnow: abid around €10m has been rejected. Skriniar has already signed a preliminary agreement for next season. #PSG #transfers @SkySporthttps://t.co/hapSgXzKTa — Gianluca Di(@Di) January 28, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Diha attualmente raccolto 52 retweet e 293 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca DiL'articolo Di: @PSG inside areto buy @CB...