Di Maria | addio vicino con la Juventus

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Complice anche una stagione travagliata, Angel Disembrerebbe non rinnovare il proprio contratto con i bianconeri L’argentino sembra poter salutare laa fine stagione. Il calciatore bianconero non sta vivendo questa sua avventura in bianconero al meglio, sopratutto perché sembrerebbero esserci dei dissapori all’interno dello spogliatoio. Dissapori che sarebbero venuti fuori nelle scorse L'articolo