(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'intervento dell'ex ministro degli Esteri, Luigi Di, a cento giorni dall'inizio deldi Giorgia: "L’annuncio del decreto per la fornitura di armamenti all’Ucraina – primo dell’era– sdogana definitivamente questo esecutivo sul tema dell’. Per ora, sebbene il decreto non sia ancora stato firmato, il premier è stato molto chiaro nel mettere da parte le pulsioni filo russe interne alla maggioranza. Quanto alla Ue, il passo indietro dei partiti sul contante, la prudenza sui balneari e una legge di Bilancio equilibrata dal punto di vista dei saldi, hanno rassicurato le cancellerie europee. Idem le garanzie sui diritti civili.. Sulle politiche sociali, invece, ...

I vari Enrico Letta, Sandro Gozi e Luigi Di" tra gli altri " si dicevano convinti che l'Italia non ce l'avrebbe mai fatta e il nuovoci avrebbe fatto perdere i soldi. Secondo l'ex ...Tra questi addirittura l'ex ministro degli Esteri Luigi Di. E l'ex ministro e sottosegretario ... Perché non vuole irritare ilMeloni . Ma lui smentisce tutto. La trattativa con Spadafora, ...

Di Maio: "Governo Meloni promosso sull’euro-atlantismo" Il Foglio

Pd nel caos a caccia di grillini. Dopo Giarrusso ecco Di Maio ilGiornale.it

Pd, dopo Dino Giarrusso arrivano Di Maio e Spadafora L'ex ... Open

L'ingresso di Giarrusso nel Pd è un passo falso di Bonaccini Affaritaliani.it

Così in 100 giorni il governo Meloni ha messo a tacere le 'vedove' di ... ilGiornale.it

Le cose fatte e le promesse non mantenute. Le parole dell'ex ministro degli Esteri nel girotondo fogliante sui primi cento giorni dell'esecutivo guidato da Fratelli d'Italia ..."In merito a quanto riportato dal quotidiano 'Il Giornale' su una mia iscrizione al Partito Democratico, smentisco categoricamente. Non è un attacco al quotidiano per averla riportata. Ma invito tutti ...