Detenuto suicida a Roma | sospeso agente penitenziaria | “Non controllò”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sospensione dal servizio per sei mesi per undella poliziain servizio nel carcere di Regina Coeli a. La misura interdittiva è stata disposta dal gip Maria Gaspari dopo l’inchiesta sulla morte di undi 28 anni di origine eritrea che si èto nel penitenziario di via della Lungara il 29 giugno dell’anno scorso. Il giovane aveva fatto ingresso nel carcere il 12 novembre 2021 ed era stato inquadrato come soggetto psichiatrico a rischio per la propria incolumità. Ilera stato collocato in diversi reparti della casa circondariale e sottoposto al regime della sorveglianza a vista a causa di numerosi episodi di autolesionismo e due tentativi di suicidio, a dicembre 2021 e ad aprile 2022. L’, di 33 anni, è ...

In base a quanto ricostruito dalle indagini, nella stessa mattinata, il poliziotto aveva redarguito iled entrando nella cella aveva finto di buttargli addosso un bicchiere d'acqua e un ...'Le ragioni della rissa non si conoscono, ma in serata ilsiciliano si è tolto la vita in cella. Purtroppo il pur tempestivo intervento degli Agenti non ha potuto evitare che il ristretto ...

Detenuto siciliano si suicida in carcere La Sicilia

Detenuto si suicida nel carcere di Terni Agenzia ANSA

Detenuto suicida nel carcere di Terni LA NAZIONE

Terni, siciliano si suicida in cella dopo una rissa con detenuti di Napoli Giornale di Sicilia

Detenuto si suicida nel carcere di Terni Giornale di Brescia

Detenuto suicida al Regina Coeli: agente di polizia penitenziaria sospeso per 6 mesi Il 28enne eritreo, già noto per episodi di autolesionismo, doveva essere controllato in cella ogni 15 minuti: ...(Adnkronos) - Sospensione dal servizio per sei mesi per un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Regina Coeli a Roma. La misura interdittiva è stata disposta dal gip Maria Gasp ...