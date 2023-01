Demiral nelle idee dell’Inter? I nerazzurri vorrebbero il turco in prestito

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Per l’Atalanta si prospettava un mercato “piatto come una suola”, citando Gasperini, maultime ore una voce può cambiare gli scenari: l’Inter avrebbe messo nel mirino Merihe lo vorrebbe già per questo mese di gennaio. Isi preparano a perdere Milan Skriniar, destinato al Paris Saint-Germain, e sono alla ricerca di un sostituto per l’immediato. Ilsarebbe sulla lista nerazzurra, tra i primi nomi. La condizione per aprire una trattativa, secondo Sky Sport, è che l’Atalanta sia disposta ad accettare la condizione di un. In Turchia si parla di un’offerta già recapitata a Zingonia, che però è stata smentita dalla società, tanto che il centrale dovrebbe essere regolarmente convocato per la sfida di Coppa Italia di domani. Certo è che in ...

Il difensore turco, già sul taccuino in estate, è un'idea last minute per sopperire alla partenza di Skriniar in direzione Psg