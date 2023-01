Decision to Leave | il backstage del film di Park Chan-wook

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un riccosvela i segreti di lavorazione dell'ultimodell'acclamato regista sudcoreanoto, premiato per la miglior regia all'ultimo Festival di Cannes, in arrivo nelle sale dal 2 febbraio anche in lingua originale. Tra pochi giorni il pubblico italiano potrà godere della visione dito, l'ultimodell'acclamato regista sudcoreano, in uscita nelle sale italiane dal 2 febbraio anche in lingua originale. Preceduto in molte città da una rassegna che ripercorre la suaografia e che sta destando l'interesse di molti appassionati, Lucky Red ci offre oggi un contenuto ...