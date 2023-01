(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'amministratore Deto dellaA Luigi Deè intervenuto oggi alla trasmissione La politica nel pallone" di Emilio Mancuso, in onda su Rai Gr Parlamento. SUIINVESTITORI:«Il calcio italiano già in passato aveva sollevato l`interesse di fondi e istituti finanziari. In questo momento, dopo una riflessione interna, si è ritenuto di potersi riaprire al confronto. Allo stato attuale sono arrivate sette dichiarazioni d`interesse e nell`arco delle prossime due settimane con il Presidente Casini faremo degli incontri per poter relazionare nell`Assemblea...

Così l'amministratore delegato dellaSerie A, Luigi De, in merito alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus dalla Corte d'Appello della Figc. Oggi la Corte ha reso note le ...L'amministratore delegato dellaSerie A , Luigi De, ha commentato le motivazioni della Corte d'Appello della FIGC in merito alla riapertura del processo plusvalenze che ha portato al - 15 per il club bianconero. Queste ...

Lega Serie A, De Siervo: "Caos plusvalenze Difficile pensare che ... GonfiaLaRete

De Siervo: «Canale di Lega Pronti per offerta al pubblico» Calcio e Finanza

De Siervo (ad Lega Serie A): “Plusvalenze Dura pensare che la Juve sia l’unica colpevole” Alfredo Pedullà

De Siervo (Lega Serie A): «Nuovi diritti tv con più bandi in parallelo ... Digital-Sat News

De Siervo (ad Lega di A): "Difficile pensare che la Juve sia l’unica ... Solo la Lazio

De Siervo (Lega Serie A): «Nuovi diritti tv con più bandi in parallelo per scegliere», L'amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo è intervenuto oggi alla trasmissione La politica nel ...Francesco De Siervo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al processo sulle plusvalenze, in cui la Juventus è stata condannata ...