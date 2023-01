De Siervo | «Difficile pensare che la Juventus sia l’unica responsabile del sistema plusvalenze»

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato del casoche ha visto penalizzata laLuigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a Gr Parlamento. PAROLE – «E’che lasiadi undiche in realtà, purtroppo, è diffuso non solo in Italia ma a livello internazionale. Ad oggi èda comprendere, visto che lein linea di massima si fanno in due. Siamo all’interno di une dobbiamo rispettarne tutte le regole, anche gli organismi che lo giudicano. Leggeremo in maniera attenta le ...

'La sensazione è che non sia una cosa grave, ma senza l'esame strumentale è', ha ... Presenti l'ad della Serie A Luigi De, al nuovo direttore mercato Italia Panini, Alex Bertani, i ...Candela, Ferrara, De, Bertani, Mantovani, Calcagno e Camolese Panini è da sempre sinonimo ... 'per me contenere l'emozione di sfogliare la prima collezione Panini Calciatori a cui ho ...

PLUSVALENZE, DE SIERVO: "DIFFICILE PENSARE CHE JUVE UNICA RESPONSABILE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: De Siervo, ‘difficile pensare che la Juve sia l’unica responsabile’ La Ragione

Plusvalenze, De Siervo: 'La Juve non può essere l'unica responsabile. Il problema...' ilBianconero

Diritti tv, parte l'asta più difficile di sempre: ipotesi canale di Lega la Repubblica

Rocchi: "Supercoppa gara lancio per il fuorigioco semiautomatico" Sportitalia

"E' difficile pensare che la Juventus sia l'unica responsabile di un sistema di plusvalenze che in realta', purtroppo, e' diffuso ...Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - "E' difficile pensare che la Juventus sia l'unica responsabile di un sistema di plusvalenze che in realtà, purtroppo, è diffuso non solo in Italia ma a livello internazio ...