De Laurentiis | il tweet che applaude la vittoria del Napoli sulla Roma FOTO

De(col classico) e il Napoli (con il comunicato) lo hanno ufficializzato poche ore dopo.Per la precisione Salvatore Sirigu passa a titolo definitivo al club viola, mentre Pierluigi Gollini - annunciato col solitodi benvenuto dal presidente De- arriva in azzurro in ...

De Laurentiis: il tweet dopo il successo con la Roma Gol del Napoli

Gollini nuovo giocatore del Napoli: è ufficiale. Il tweet di De Laurentiis napolipiu.com

De Laurentiis dopo Napoli-Juventus: "Estasiato. Serata impossibile da dimenticare" Sky Sport

Ufficiale: Bereszynski nuovo giocatore del Napoli, il tweet di De Laurentiis napolipiu.com

TWEET SSCN - Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono il ... Napoli Magazine

NAPOLI - Il Napoli ha pubblicato un tweet di cordoglio e vicinanza dopo la notizia della morte di Carlo Tavecchio, ex Presidente della FIGC, scomparso all'età di 79 anni: "Aurelio De Laurentiis e tutt ...Oggi è arrivato anche il tweet di Aurelio De Laurentiis per annunciare Pierluigi Gollini come nuovo giocatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha scritto “Benvenuto Pierluigi”. Il portiere sarà il ...