DC Universe | James Gunn pronto all' annuncio Ecco cosa dobbiamo aspettarci

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La tanto attesa presentazione del nuovo corso dell'etichetta cinematografica DCdovrebbe arrivare il 31 gennaio, e tra conferme e speranze è proprio questo il momento giusto per parlare dei futuri contenuti del progetto. Era stato lo stessoa parlare di gennaio 2023 come del mese dei primi annunci dedicati al futuro DC Studios, e sembra che la parola sarà effettivamente mantenuta. Sembra infatti che domani, 31 gennaio, il nuovo co-CEO dell'etichetta cinematografica presenterà al mondo i tanto attesi progetti sviluppati sotto la sua egida creativa e il controllo finanziario e produttivo esercitato dal collega (e suo manager) Peter Safran. Hanno scelto la fine del mese per raccontare al grande pubblico gli inizi di un nuovo viaggio per i supereroi DC: un'avventura fuori dai confini strettamente fumettistici che con ...

Si parlerà poi della re - introduzione di Ben Affleck nel DCSe sì, in che ruolo: regista,... Jason Momoa anticipa un progetto misterioso: "Gunn e DC Studios stanno realizzando un mio ...... ma anche per riappropriarsi di una certa serenità in un 2023 che potrebbe segnare il punto di svolta per il DCin attesa del piano sviluppato daGunn e Peter Safran . Ant - Man and ...

Dave Bautista ha smentito le voci secondo cui James Gunn lo vorrebbe come Bane per il neonato DC Universe: 'Devi ricominciare da capo' ...