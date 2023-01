Davines Group cresce in Europa | al via Davines Germany

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Parma, 30 gennaio 2023) - La sede tedesca si aggiunge a quella italiana, inglese, francese, olandese, statunitense, messicana, di Hong Kong e cinese Onno Van Steijn entra nel Gruppoper ricoprire il ruolo di CEO die consolidare la crescita del brand italiano di prodotti professionali per l'haircare in Germania, con l'obiettivo di diventare uno dei top ten nel settore dell'haircare professionale entro il 2025 Parma, 30 gennaio 2023 -, Gruppo italiano della bellezza professionale presente in tutto il mondo con i marchi dell'haircare professionalee dello skincare Comfort Zone, aprirà una nuova filiale in Germania nel corso del 2023 e a partire da quest'anno gestirà direttamente le sue attività ...

The Italian beauty company ends the year with revenues up 20 percent to 230 million euros and keeps expanding its footprint with a new subsidiary in Germany.