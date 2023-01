‘Darby Harper | consulenza fantasmi’ | intervista a Chosen Jacobs e Asher Angel

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Darbyfantasmi, film originale targato 20th Century Studios, è disponibile da venerdì 27 gennaio su Disney+. La pellicola è una teen comedy soprannaturale che racconta la storia di una studentessa del liceo che lavora in nero come messaggero spirituale. Dopo aver vissuto un’esperienza di pre-morte da piccola, Darby(Riele Downs) ha acquisito la capacità di vedere le persone defunte. Come conseguenza, è diventata introversa e si è isolata dai suoi compagni di liceo, preferendo passare il tempo a consigliare gli spiriti solitari che hanno affari in sospeso sulla terra. Ma tutto cambia quando Capri (Auli’i Cravalho), la reginetta del gruppo più esclusivo della scuola, muore inaspettatamente in uno strano incidente con la piastra per capelli, causando inevitabilmente l’annullamento del suo imminente Sweet 17. ...

