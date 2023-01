Dani Pedrosa | il grande ritorno in MotoGP | c’è la data con KTM

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La sua assenza in pista persiste dal Gran Premio di Stiria del 2021 quando cadde con Aprilia. Da quel momento in poi,si è disimpegnato con KTM nel ruolo di collaudatore. Adesso, però, il 2023 potrebbe regalare al tre volte campione del mondo una gioia straordinaria: lo spagnolo riceverà una speciale wild card per partecipare alla corsa casalinga del Motomondiale 2023 che si terrà, esattamente, il prossimo 30 aprile. Le dichiarazioni di Francesco Guidotti, team manager di KTM, suCredit foto – pagina Facebook KTM Factory Racing)“è un ragazzo con una mentalità forte, non si può costringerlo a fare una wild card. Non farebbe una wild card se pensasse che la moto non è competitiva, quindi spero che ci dia il segnale giusto per farlo. La pista è ...

ROMA -tornerà in pista nel Mondiale 2023 di , anche se solo per una gara . Il pilota spagnolo, ritiratosi dalle corse a fine 2018, ha gareggiato da quell'anno solo nel Gran Premio di Stiria ...Il collaudatore di KTM,torna in MotoGP da wildcard dopo anni. La voce è stata confermata da Francesco Guidotti, manager della factory austriaca. Chissà che ne pensano gli ex rivali storici diai tempi ...

MotoGP | Torna Dani Pedrosa: farà una wild card con KTM a Jerez Motorsport.com - IT

MotoGP, torna Dani Pedrosa! Lo spagnolo sarà wild card con la KTM nel GP di Spagna OA Sport

MotoGP: wild card a Dani Pedrosa per il GP di Spagna 2023 Corriere dello Sport

Dani Pedrosa e Jonas Folger sono un «piano di riserva» nel caso in ... Motorcycle Sports Italian

MotoGP: arriva l'ammissione di Daniel Pedrosa su Marc Marquez Motosprint.it

Il sistema di "aiuti" in vigore ha consentito in questi anni alle Case di ridurre il gap tra Honda e Yamaha e tutta la concorrenza, da Ducati a Suzuki a KTM e Aprilia. Ecco cosa sono ...La Casa austriaca ha vinto in tutte le competizioni nelle quali ha corso: manca solo la MotoGP. La sensazione è che siano state fatte tutte le mosse giuste per recuperare lo svantaggio tecnico con Duc ...