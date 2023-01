Dani Alves dal carcere | “Accetterò qualunque cosa | nulla mi spaventa”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “accada. Sono uscito di casa quando avevo appena 15 anni. Ho superato situazioni molto difficili e complicate nella mia vita. Questo sarà un altro di quei momenti che passerà. Niente mi”. E’ La Vanguardia, quotidiano spagnolo, a riportare quelle che secondo alcune fonti sarebbero le parole didirettamente daldi Brians in cui è detenuto dopo essere stato accusato di violenza sessuale. I media spagnoli parlano anche di una prima partita giocata dall’ex terzino del Barcellona insieme agli altri detenuti, mentre il suo avvocato continua a lavorare al suo caso. SportFace.

sta affrontando un momento complicato della sua vita. Il brasiliano si trova nel penitenziario di Brians 2 accusato di violenza sessuale ai danni di una donna. In questi ultimi giorni sono ...Tblisi (Georgia) 11/08/2015 - Supercoppa Europea / Barcellona - Siviglia / foto Imago/Image Sport nella foto:La Vanguardia racconta la prima partita di pallone dinel carcere ...

Dani Alves in prigione: arriva la drastica decisione della moglie Corriere dello Sport

Dani Alves porta un unico testimone a suo favore: mente per scagionarlo, ma è un disastro Sport Fanpage

La madre di Dani Alves vola in Spagna per vedere il figlio in carcere, ma lui non vuole: si vergogna Sport Fanpage

Dani Alves dal carcere: “Accetterò ogni cosa”. Intanto gioca prima partita in prigione ItaSportPress

Dani Alves, ecco cosa ha proposto alla vittima e la decisione della ragazza Corriere dello Sport

Coinvolte altre quattro persone nella sparatoria a Los Angeles: sono ricoverate "in gravi condizioni". Polizia a caccia dei responsabili ...La madre di Dani Alves è distrutta dalla terribile accusa di stupro per la quale il calciatore brasiliano è rinchiuso in carcere da dieci giorni ...