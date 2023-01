(Di lunedì 30 gennaio 2023)ilc’è, scrive Tonysu Il Giornale. Nemmeno la Roma è riuscita a molestare la squadra di Spalletti. Al Maradona è finita 2-1 per il. “Nemmeno Mourinho è riuscito a molestare il, gli ha consegnato la vittoria dopo aver già annunciato il verdetto finale, scudetto con quattro mesi di anticipo. Il gol prepotente di Osimhen è stato come una porta sbattuta in faccia agli scocciatori, quello di Simeone ha svegliato il sogno romanista.ilc’è, l’Inter è a meno tredici e il caso Skriniar conferma la schizofrenia di mercato e di gestione. Brutte notizie altrove, non si hanno più notizie del fattore campo, saltate le sicurezze del ...

... Carlo Tavecchio Sul Giornale Tonyscrive di Carlo Tavecchio ex presidente della Figc ... D'accordo è stato quello che: "La Christillin è nel consiglio Fifa grazie agli gnomile ...... è piuttosto impietoso: 'Quando è stato espulso Skriniar, la disposizione tattica è rimasta tale e quale: Inzaghi ci ha messo troppo per passare a quattro- ha spiegato- Ma i ...

Damascelli: dietro il Napoli c'è soltanto fuffa - ilNapolista IlNapolista

Tavecchio ebbe la dignità di dimettersi dopo il mancato Mondiale ... IlNapolista

Inter e Inzaghi demoliti: “È scoppiato un altro caso” CalcioMercato.it

Damascelli: “L’Inter non sa soffrire, Lukaku un problema. E mugugni in panchina” fcinter1908

Sistema Trani, l'avvocato di Musci: «Un'ingiusta tempesta lo ha ... Radio Bombo

Sul Giornale: “altri non hanno usato lo stesso metodo”, il riferimento è ovviamente a Gravina. Non era solo l’uomo delle gaffe Sul Giornale Tony Damascelli scrive di Carlo Tavecchio ex presidente dell ...Passo falso pesante per l'Inter contro l'Empoli, Inzaghi sotto accusa ma non è il solo: tutti i punti critici dei nerazzurri ...