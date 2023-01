Dalla carta d’identità all’estratto contributivo | ecco i documenti rilasciati da nuovi sportelli di Poste

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Al via il progetto Polis da 1,12 miliardi di euro, finanziato con 800 milioni attraverso il piano complementare del Pnrr e per il resto da, che prevede di realizzare in 6.933 uffici postali in comuni sotto i 15 mila abitanti uno sportello unico