Da Potenza ad Avellino in elicottero per salvare una neonata

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco dialle ore 13’45 di oggi 30 gennaio, hanno effettuato un’assistenza in atterraggio e decollo all’eliambulanza del 118, presso il campo CONI di. I sanitari del 118 hanno trasferito una bambina di soli 48 giorni dall’ ospedale dial reparto di pediatria dell’ospedale Moscati di, per essere sottoposta a cure urgenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

. L'U. S.1912 comunica che, in vista della garache verrà disputata mercoledì 1 febbraio 2023 alle ore 14:30, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio 'Alfredo Viviani' di. I ticket a disposizione dei ...... il turno infrasettimanale è dietro l'angolo (mercoledì i biancoverdi saranno ospiti del, ... aveva ricondiviso la foto pubblicata da un ex, Andrea Masiello , protagonista nel gruppo ...

Potenza – Avellino: al via la prevendita Orticalab

Potenza - Avellino, info biglietti Tutto Potenza

Biglietti Potenza-Avellino: Info e Prezzi Settore Ospiti (Serie C 2022 ... Avellino YSport

In eliambulanza da Potenza ad Avellino per cure urgenti. Il Moscati ... Orticalab

Anticipate Potenza-Avellino e Pescara-Potenza, entrambe alle 14:30 Tutto Potenza

AAA vittoria cercasi disperatamente. Lo urla il pubblico che a fine gara sommerge di fischi la proprietà, il ds De Vito e pure Rastelli. A questo punto è naturale pensare che ...AVELLINO- L’area vasta di Avellino è pienamente investita dalla questione infrastrutture e dalla opportunità del Pnrr: il vicepresidente della Provincia e sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, parla ...