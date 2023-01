Da Eva Herzigova ad Alessandra Ambrosio | tornano i capelli lunghissimi

Leggi su amica

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La lunghissima coda di Evasfoggiata per Mugler alla Paris Fashion Week (Getty) Lunghi. Anzi,di moda iextra long. E le celeb ne vanno pazze. Basta dare un’occhiata agli ultimi beauty look sfoggiati dalle star sui social, alle sfilate o agli eventi mondani, per rendersi conto che al centro del look da top modelchiome alla “Raperonzolo”. Ciocche che corrono lungo la schiena e, volte, arrivano perfino al bacino. Simbolo di libertà, come nella metafora della fiabesca principessa, attualizzata e portata in questi giorni in passerella da Eva. La modella, protagonista della sfilata Thierry Mugler a Parigi, ha sfoggiato una coda liscissima e in versione XXL. Stesso hair styling ma in versione scura per Irina Shayk: anche lei non ha ...