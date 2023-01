Cuadrado è troppo prezioso | parlano i dati per lui | ecco perchè

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Juanè un grande campione ormai a fine carriera, ma la sua presenza in campo per la Juve continua a essere fondamentale. Non è assolutamente semplice riuscire a dimostrare il proprio talento per così tanti anni come ha saputo fare il colombiano Juan, un giocatore davvero devastante da un punto di vista atletico. LaPressePurperò l’età avanza per tutti, infatti il sudamericano ha giocato molto di meno in questa stagione, soprattutto perché Massimiliano Allegri ha dovuto fare a meno di lui alcune volte per infortunio, mentre in altre circostanze lo ha voluto preservare. La sua assenza nella sfida contro il Monza è stata una delle svariate cause del disastro juventino contro i brianzoli, perché per quanto l’età non sia più dalla sua parte, e magari non abbia più il passo di un tempo, sono ancora ampiamente a suo ...