Crolla il mercato degli smartphone | 2022 l’anno peggiore dal 2013

(Di lunedì 30 gennaio 2023)il, ilè statodala causa di una serie di motivazioni che hanno portato alla tempesta perfetta. COVID, dipendenza dalla Cina, guerra in Ucraina e inflazione in crescita costante oltre a dispositivi sempre più performanti e durevoli. Tutti i produttori hanno risentito di perdite notevoli: Apple, Oppo, Samsung, Xiaomi e gli altri hanno visto perdite dal 15% in su.Apple e Samsung usati e ricondizionatiilNelApple ha visto una riduzione di venditeiPhone pari al 15% con vendite nel trimestre di dicembre scese a 72,3 ...