Cristiano Ronaldo flop | sfregio inimmaginabile | cosa fa il tifoso arabo | Video

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Non sta andando come previsto il debutto "ufficiale" diin Arabia Saudita. Accolto con onori "imperiali" (e pagato 200 milioni all'anno per due stagioni, senza contare gli ampi benefit) e acclamato nell'amichevole show persa 5-4 dal suo Al Nassr contro il Psg di Messi, Mbappè e Neymar, il 37enne (ex) fenomeno portoghese ha deluso assai nei primi due match veri: il primo, vinto 1-0 in campionato (senza alcuno spunto degno di nota), il secondo addirittura perso in Supercoppa contro i rivali dell'Al Ittihad. In questa seconda occasione, i tifosi allo stadio hanno canzonato CR7 intonando a più riprese il coretto "Messi Messi" assai irridente, visto che Leo è da sempre considerato il suo rivale per il titolo di miglior giocatore di sempre, che ormai soprattutto dopo il Mondiale vinto a Dubai sembra irrimediabilmente ...