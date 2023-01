Cristiano Ronaldo ancora non segna | i tifosi dell’Al-Nassr hanno già perso la pazienza | lo sfregio alla maglia – Il video

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È già sfumata la prima possibilità di vincere un titolo in Arabia Saudita per. Nella sua seconda partita ufficiale giocata con l’Al-, l’ex attaccante della Juventus è rimastoa secco di reti, scatenando i primi malumori all’interno della tifoseria araba. Ieri la squadra di CR7 haper 3-1 la semifinale di Supercoppa nazionale contro l’Al-Ittihad e anche questa voltanon è andato in gol. Una delusione enorme per i, al punto che alcuni di loro nel dopo partitacalpestato una bandiera con il nome e il numero di. Già nei giorni scorsi, era circolato in rete undi un giornalista saudita che, dopo l’ennesima ...

Almeno per adessonon segna ed i i tifosi del Al - Nassr hanno già perso la pazienza . Addio al primo titolo con il il campione starebbe vivendo la sua prima stagione 'di impopolarità' e di fischi . ...Il servizio di sicurezza ha cercato di mantenere l'ordine mentre Georgina escendevano dalle auto per dirigersi nella sala in cui ad attenderli c'erano gli ospiti. Con loro tutti e ...

L’eliminazione in semifinale di Supercoppa contro l’Al Ittihad ha sorpreso i fan, che con il fuoriclasse portoghese in squadra molto probabilmente credevano di vincere tutte le partite ...Dopo i rimbrotti di un cronista sportivo saudita "luna di miele" finita: Ronaldo non segna ed i tifosi del Al-Nassr hanno già perso la pazienza ...