Criscitiello | “Inter lotta col coltello tra i denti | ma Napoli è più forte”

Si sofferma anche sull'Michelenel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principaliSi sofferma sul mercato delle big Michelenel suo editoriale per Sportitalia.com e dedica un ampio paragrafo all'. Questi i passaggi principali

Inter, Criscitiello: Con questa mossa ha perso la reputazione | Top ... Sportevai.it

Criscitiello: «Striscioni contro Skriniar umilianti. L'Inter...» Inter News 24

Criscitiello: Skriniar ha già deciso di andarsene | Calcio | Top News Sportevai.it

Criscitiello: 'Napoli è una bomba atomica! Figuracce Milan e Inter' AreaNapoli.it

Criscitiello enfatizza: «Della Fiorentina tutti, dell’Inter solo Ausilio! Peccato» Inter-News.it

Michele Criscitiello, giornalista, ha analizzato la classifica di Serie A nel suo editoriale per il portale di Sportitalia: "L'Inter ha perso Skriniar e per noi, da agosto, non è una novità. Piuttosto ...Skriniar Psg. Skriniar al Psg, la rivelazione ai compagni di squadra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Skriniar ha confidato in settimana ai compagni di aver già firmato il contrat ...