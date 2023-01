(Di lunedì 30 gennaio 2023) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Non riusciva ad accettare la separazione de dopo aver saputo che la donna aveva intrapreso una nuova relazione, non ha perso occasione per insultarla e minacciarla davanti ai. Per questo è stato. E' accaduto nel cremonese. Nei confronti dell'uomo, già sottoposto aldie aie aldi comunicare con loro per il reato di atti persecutori, il gip diha emesso un'ordinanza di arresto, eseguita dai carabinieri della stazione di Castelleone lo scorso 28 gennaio. Secondo l'impostazione accusatoria, l'indagato, separato d, era stato sottoposto al ...

L'Inter invece si riprende dalla figuraccia casalinga contro l'Empoli e vince in rimonta a... Nel recupero isfiorano il colpaccio con Milenkovic, che prende la traversa. I biancocelesti ...La pizza che porta il suo nome è raffinata e originale come lei e contiene gli ingredienti che piacciono di più alla influenzer di, come le patate, la porchetta di suino nero dei ...

Cremona: viola divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, arrestato La Ragione

Viola il divieto di avvicinamento a moglie e figli, arresti domiciliari La Provincia di Cremona e Crema

Consegnata la borsa di studio intitolata aall'avvocato Giuseppe Brotto Comune di Cremona

Cremona 25mila euro da AEM contro il caro bollette in città WelfareNetwork

Ex viola, trattativa tra Como e Cremonese per Cutrone FiorentinaUno.com

Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale 29 GENNAIO 17.37: L’U.S. Sass ...Vittorie per Bologna e Salernitana contro Spezia e Lecce. L'Empoli si fa riprendere dal Torino: crollano Milan e Juve. Inter ok a Cremona.