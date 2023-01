Cracco fa preoccupare i fan | come si presenta da Fazio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'ospitata di Carlo, super-chef e volto tv, nel salotto di Fabioha provocato sorpresa e una certa preoccupazione in molti utenti dei social. Invitato perre Dinner Club, il programma di di cucina su Amazon Prime con Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli presenze fisse, l'ex volto di MasterChef è apparso molto dimagrito rispetto alle ultime apparizioni tv. Nello studio di Che Tempo Che Fa, domenica 29 gennaio, il tema viene introdotto da Littizzetto che dice a: "Hai visto che magro che è?". "È vero, sei dimagrito Carlo…mai?" gli ha chiesto iltore. "Forse è colpa del troppo lavoro" ha risposto. Nell'intervista lo chef ha parlato dei suoi ristoranti, degli impegni in tv e della perdita di una stella Michelin. Un ...

