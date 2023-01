Covid | l’Oms | “La pandemia è ancora un’emergenza ma potrebbe avvicinarsi a un punto di svolta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) A tre anni dall’inizio dell’epidemia di– con infezioni in calo in alcuni stati ma paesi come la Cina in grande difficoltà –interviene per spiegare che la“continua a costituiredi sanità pubblica di interesse internazionale”. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, concorda con il parere offerto dal Comitato di emergenza per il Coronavirus. Il direttore generale, spiega, riconosce l’opinione del Comitato secondo cui ladi-19 “è probabilmente in una fase di transizione e apprezza il consiglio del Comitato di affrontare con attenzione questa transizione e mitigare le potenziali conseguenze negative”. Mentre il mondo si trova in una “posizione migliore ...