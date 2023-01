Covid in Toscana | un morto a Livorno | oggi 30 gennaio E 87 nuovi contagi 197 i ricoverati 5 in terapia intensiva

(Di lunedì 30 gennaio 2023) E'diun uomo di 81 anni,302023, in. Sono 87 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 33 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 54 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.582.184 L'articolo proviene da Firenze Post.

In questi anni l'offerta di servizi sanitari si è ridotta, particolarmente in relazione alle ondate di- 19 e tutti i cittadini ne hanno sofferto. La Regioneha registrato una ...

Sono 53.428 i positivi, -3,3% rispetto a ieri. Di questi 197 (13 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 5 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva ...E' morto di covid un uomo di 81 anni, oggi 30 gennaio 2023, in Toscana. Sono 87 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 33 sono stati confermati con tampone molec ...