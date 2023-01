Covid Cina | Pechino | “Ondata infezioni sta per finire”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’attualedida-19 in“sta per”. Il numero di casi gravi e di decessi è in calo, ha affermato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) in un rapporto. La stessa fonte ha anche assicurato che non c’è stata “nessuna avanzata evidente” dei contagi durante le festività del capodanno lunare la scorsa settimana, dove milioni di persone si sono riunite con le famiglie lontane. Il virus ha colpito massicciamente le città dopo che le autorità hanno revocato le restrizioni imposte nel quadro della politica zero-a dicembre. Tuttavia, da allora, i tassi di visite effettuate nelle cliniche per la febbre sono diminuiti di oltre il 90% e i tassi di ospedalizzazione sono scesi di oltre l’85%, secondo la stessa ...