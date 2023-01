Cospito trasferito nel carcere di Opera Anarchici | la procura di Roma indaga per terrorismo

ROMA " Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria " su espressa indicazione dei medici dell'Asl di Sassari " ha disposto il trasferimento di Alfredonella Casa circondariale di Milano Opera. Il detenuto, in sciopero della fame, è arrivato nell'istituto penitenziario lombardo alle 17.45 del 30 gennaio. "Il trasferimento è stato disposto a ..." Non cambia la linea dura sul 41bis, il carcere duro a cui è sottoposto Alfredo, che viene mantenuto anche nel nuovo penitenziario Opera di Milano, doveè statooggi. ...

Il legale ha presentato un ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto un reclamo contro l'applicazione del 41 bis per 4 anni.Il detenuto, in sciopero della fame, è arrivato nell’istituto penitenziario lombardo alle 17.45 di oggi. Lo riporta una nota del ministro della Giustizia, in cui si legge ancora che “il trasferimento ...