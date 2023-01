Cospito trasferito da Sassari al carcere di Milano Opera

(Di lunedì 30 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – su espressa indicazione dei medici dell'Asl di– ha disposto il trasferimento di Alfredonella Casa circondariale di. Il detenuto, in sciopero della fame, è arrivato nell'istituto penitenziario lombardo alle 17.45 del 30 gennaio. “Il trasferimento è stato disposto a fronte di un quadro clinico in evoluzione, affinchè il detenuto – che resta sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41bis – sia ospitato in una struttura detentiva più idonea a garantire tutti gli eventuali interventi sanitari necessari”, spiega il ministero della Giustizia in una nota.La vicenda è seguita “con la massima attenzione” dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per il quale “la tutela della salute di ogni detenuto ...

Su Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame perché detenuto al 41 bis, è intervenuta anche Giorgia Meloni. Per il presidente del Consiglio lo Stato "non si deve far intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari. Delmastro: 41 bis necessario. Tajani: non ci ...