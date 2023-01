Cospito trasferito al carcere Opera di Milano Violenza anarchica | Meloni | lo Stato non si farà intimidire

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’anarchico Alfredosaràdaldi Sassari a quello di. Lo si apprende dal difensore Flavio Rossi Albertini. Nella nuova struttura,continuerà a essere sottoposto alduro previsto dal regime del 41 bis. Lo spostamento si sarebbe resto comunque necessario per motivi medici, sul sollecitazione della dottoressa che lo ha in cura. Ildidove saràè dotato di un padiglione Sai, Servizio assistenza intensificata. Allerta a Roma,: lonon si fa“Credo che lonon debba farsi...

AGGIORNAMENTO Alfredosaràdal penitenziario di Sassari a quello di Opera,a Milano. Lo riferisce il suo legale Rossi Albertini. L'anarchico sarà detenuto presso il Servizio di ...L'anarchico Alfredolascia il carcere Bancali di Sassari per essere, già nelle prossime ore, in quello di Milano Opera . La decisione dei medici della Asl di Sassari, in stretto contatto con il Dap ...

Cospito trasferito nel carcere di Opera. Sul 41 bis il caso oggi al Cdm Corriere della Sera

Caso Cospito, l'anarchico trasferito a Milano nel carcere di Opera la Repubblica

Alfredo Cospito trasferito nel carcere di Opera | Meloni: "Lo Stato non si deve lasciare intimidire" | Il medico: "Unico modo per salvarlo è toglierlo dal 41 bis" TGCOM

Cospito trasferito alla struttura sanitaria del carcere di Opera. Ma il 41 bis resta L'HuffPost

Alfredo Cospito trasferito al carcere di Opera MilanoToday.it

Alfredo Cospito, anarchico al 41 bis nel carcere di Bancali a Sassari lascia la Sardegna e viene trasferito al penitenziario di Opera, a Milano.Dopo il trasferimento di Alfredo Cospito al carcere di Opera, la decisione sulla revoca del carcere duro spetta ora al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il guardasigilli, secondo quanto riporta I ...