Cospito trasferito a Opera ma continuerà a rifiutare il cibo Piantedosi «Personaggio pericoloso»

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Mentre si moltiplicano gli appelli pro e contro il mantenimento del 41 bis, le condizioni del detenuto sono in rapido peggioramento, come confermato dai bollettini dei medici

sarànel carcere Opera di Milano 'a causa delle sue condizioni di salute': ricoverato in padiglione sanitario Ora Nordio a suo volta non può decidere senza un parere dei magistrati ......55enne finora detenuto a Sassari in regime di 41 bis (è di poco fa la notizia che verrà...ha delle condanne per reati gravi, condanne significative su vicende sicuramente pesanti, a ...

La premier Meloni: lo Stato non deve farsi intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari. Delmastro: 41 bis necessario. Tajani: non ci ...Il 55enne anarchico Alfredo Cospito è in sciopero della fame da oltre cento giorni per protestare contro la condanna al carcere duro (41bis) ...