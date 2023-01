...penitenziario di Opera a Milano dove è statoieri. Una parte del partito ha domandato anche che il governo valuti la revoca del regime di carcere duro. Giustizia Per gli anarchici...- Il 7 marzo la pronuncia della Cassazione sull'anarchiconel carcere milanese di Opera, nel padiglione che garantisce il servizio di assistenza intensificata. Manifestazioni di anarchici in suo sostegno

Cospito trasferito nel Carcere di Opera a Milano. Piantedosi: "Alzare attenzione su anarchici" RaiNews

Cospito trasferito a Opera ma continuerà a rifiutare il cibo. Nordio: «Priorità tutela della salute» Corriere della Sera

Cospito trasferito a Milano resta al 41bis e in sciopero della fame. Altre azioni violente da anarchici TGLA7

Alfredo Cospito trasferito nel carcere di Opera | Piantedosi: "E' pericoloso" | Garante: "Valutare alternative al 41 bis" TGCOM

Cospito trasferito a Milano, Nordio: “Tutela della salute priorità assoluta”. Piantedosi: “Governo compatto s… La Stampa

Il legale ha presentato un ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto un reclamo contro l'applicazione del 41 bis per 4 anni.Il detenuto, in sciopero della fame, è arrivato nell’istituto penitenziario lombardo alle 17.45 di oggi. Lo riporta una nota del ministro della Giustizia, in cui si legge ancora che “il trasferimento ...