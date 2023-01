Cospito trasferito a Milano ma continua lo sciopero della fame “Non accetterà cibo” Cinque auto in fiamme a Roma Il caso in Cdm

...55enne finora detenuto a Sassari in regime di 41 bis (è di poco fa la notizia che verrà...ha delle condanne per reati gravi, condanne significative su vicende sicuramente pesanti, a ...Alfredoè nel carcere milanese di Opera. Per via delle sue condizioni fisiche, dovute allo sciopero della fame che sta portando avanti, l'anarchicodal carcere di Sassari sarà portato nel ...

Cospito trasferito nel Carcere di Opera a Milano. Piantedosi: "Alzare attenzione su anarchici" RaiNews

Cospito trasferito a Opera ma continuerà a rifiutare il cibo. Piantedosi «Personaggio pericoloso» Corriere della Sera

Alfredo Cospito trasferito nel carcere di Opera | Piantedosi: "E' pericoloso" | Garante: "Valutare alternative al 41 bis" TGCOM

Cospito trasferito a Milano ma continua lo sciopero della fame. “Non accetterà cibo”. Cinque auto in fiamme a… La Stampa

Cospito trasferito nel carcere di Opera, via da Sassari per motivi medici: resta al 41 bis Open

La premier Meloni: lo Stato non deve farsi intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari. Delmastro: 41 bis necessario. Tajani: non ci ...Il 55enne anarchico Alfredo Cospito è in sciopero della fame da oltre cento giorni per protestare contro la condanna al carcere duro (41bis) ...