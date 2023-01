Cospito serve sano ma al 41 bis

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il governo dice che non cede alle minacce ma di colpo prevale la paura per le condizioni dell'anarchico: lo manda nella struttura sanitaria di Opera. E al termine del Cdm annuncia che il carcere duro non si tocca. Alla fine a decidere sarà la Cassazione. Il timore che le cellule anarchiche si coalizzino in nome del detenuto

... basta rendere la detenzione tale in modo che non faciliti questo reato - conclude -ne ha combinate di tutti i colori, ma non dovrebbe stare al 41 bis. E' proprio lo strumento che non'.... basta rendere la detenzione tale in modo che non faciliti questo reato - conclude -ne ha combinate di tutti i colori, ma non dovrebbe stare al 41 bis. E' proprio lo strumento che non'.

Il deputato di Fratelli d’Italia attacca l’anarchico che sta facendo lo sciopero della fame e i parlamentari del Pd che si sono recati in carcere a fargli visita ...Così a La Stampa l'avvocato Corrado Pagano, legale dell'ex ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, gambizzato a Genova il 7 maggio 2012 ...