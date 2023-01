Cospito sarà trasferito nel carcere di Opera

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Alfredoverrànel penitenziario dia Milano”. È quanto ha detto l’avvocato dell’anarchico al 41 bis a Sassari e in sciopero della fame da oltre cento giorno, Flavio Rossi Albertini. Scadranno, invece, il prossimo 12 febbraio i trenta giorni di tempo che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha per rispondere all’istanza avanzata per chiedere la revoca delduro disposto nei confronti dell’anarchico per quattro anni. Il ministro della Giustizia Nordio dovrà decidere entro il 12 febbraio se revocare o meno ilduro all’anarchicoTrascorsi i termini, e in assenza di una risposta da parte del ministero della Giustizia, specifica la difesa di, il ricorso viene considerato respinto. Sull’istanza finita ...