Cospito | Palazzo Chigi | lo Stato non scende a patti con chi minaccia Molotov contro un distretto di polizia

...anarchica per Alfredo, con attentati a sedi diplomatiche, molotov contro un commissariato di polizia, busta con proiettile inviata ad un magistrato e disordini di piazza,Chigi sbarra ......dal 12 gennaio un'istanza di revoca del ' carcere duro ' nei confronti del detenuto Alfredo,... 'Lo Stato non scende a patti con chi minaccia', scriveChigi in una nota. E ancora: 'Azioni ...

Al culmine della settimana di mobilitazione anarchica per Alfredo Cospito, con attentati a sedi diplomatiche, molotov contro un commissariato di polizia, busta con proiettile inviata ad un magistrato ...Dopo la manifestazione di sabato scorso a Trastevere, terminata con tafferugli e fermi, ieri si è tenuta un’assemblea per organizzare nuove ...