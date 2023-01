Cospito | Orlando | “Linea del governo è dura? No | è stupida Il suo è un suicidio annunciato | salvargli la vita è un dovere dello Stato”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Ladel, non: lodeve applicare le leggi, che prima di tutto impongono di salvare ladi una persona che rischia a prescindere dai reati che ha commesso. Deve verificare che il regime messo in campo è quello più adatto per una situazione che non è quello della mafia, nessuno chiede di metterein libertà, ma esiste già un regime di alta sicurezza che viene applicato ai terroristi”. Lo ha detto il deputato del Partito democratico, Andrea, ex ministro della Giustizia, commentando il regime carcerario a cui è sottoposto l’anarchico Alfredo. “In questo caso mi pare che la situazione diversa e c’è il tema delladi una persona soprattutto tutto. Non dobbiamo ...

Alle 18.30 si terrà una riunione del Consiglio dei ministri, in cui è prevista un'informativa dei ministri degli Esteri, dell'Interno e della Giustizia sul caso Cospito. All'ordine ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "È urgente trasferire Cospito e revocare il 41 bis. Non si possono usare gli atti intimidatori come un alibi. Legare il 41 bis ad una sorta di ritorsione significa fare il ...