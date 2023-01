Cospito | Meloni | “Lo Stato non si deve fare intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari”

...Alfredo, detenuto al 41bis. Leggi anche Attacco sedi diplomatiche, pm Roma indaga per terrorismo Proteste anarchici, Giannini: "Fenomeno seguito con massima attenzione" Governo,: "...Così la premier Giorgiarisponde alle minacce degli anarchici dei giorni scorsi per il caso. Il presidente del Consiglio ha partecipato all'evento di Poste italiane "Dai piccoli centri ...

Cospito, Meloni: 'Stato non si deve far intimidire' - Cronaca Agenzia ANSA

I fatti del 30 Gennaio: Cospito, Meloni a Tripoli, la grande offensiva di Mosca Tp24

Cospito, Meloni: "Stato non si deve fare intimidire" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Meloni: "Le minacce non intimidiscano lo Stato" AGI - Agenzia Italia

La dichiarazione a margine della presentazione del Progetto “Polis-Casa dei servizi digitali” di Poste Italiane che si è tenuto all’Auditorium ...Su Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame perché detenuto al 41 bis, è intervenuta anche Giorgia Meloni. Per il presidente del Consiglio lo Stato "non si deve far intimidire da chi pensa ...