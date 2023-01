Cospito in sciopero della fame | peggiora la salute | trasferito a Milano Il capo della polizia Giannini | “Massima attenzione sugli anarchici” Oggi il caso in Cdm

Il medico: "Non vuole neanche l'alimentazione forzata" Secondo Milia, l'organismo di, gravato dallodella fame, sta soffrendo di un pericoloso calo del potassio e il deficit di sali "......verifiche mediche sollecitate dalla dottoressa diAngelica Milia. Uno spostamento motivato da ragioni esclusivamente mediche, per monitorare la sua situazione dopo 103 giorni di...

Alfredo Cospito, chi è e cosa rischia l'anarchico in sciopero della fame la Repubblica

Alfredo Cospito, chi è l’anarchico recluso al 41-bis e perché ha iniziato lo sciopero della fame Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, peggiorano le condizioni di salute dell'anarchico in sciopero della fame la Repubblica

Anarchici: Bonelli, 'fermezza contro atti illegali ma Cospito non può morire per sciopero fame' Affaritaliani.it

Caso Cospito: chi è l'anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis nel carcere di Sassari La Nuova Sardegna

“Alfredo Cospito verrà trasferito nel penitenziario di Opera a Milano”. È quanto riferisce il suo avvocato Flavio ...Su Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame perché detenuto al 41 bis, è intervenuta anche Giorgia Meloni. Per il presidente del Consiglio lo Stato "non si deve far intimidire da chi pensa ...