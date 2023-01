Cospito | il medico | “Unico modo per salvarlo è toglierlo dal 41 bis” Meloni | “Lo Stato non si farà intimidire da chi lo minaccia”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Alfredonon ha intenzione di cambiare idea e interrompere il digiuno che sta portando avanti ormai da oltre cento giorni di sciopero della fame. Per questo, ha dichiarato la sua dottoressa Angelica Milia, per“non servirebbe trasferirlo da un’altra parte. L’unica soluzione sarebbe quella didal 41 bis“. L’anarchico condannato all’ergastolo e al carcere duro protesta ormai da mesi contro la decisione dei giudici di imporre il regime massimo di sicurezza nei suoi confronti, motivato con la capacità, sostengono, di diffondere il suo messaggio insurrezionalista anche dal carcere e fomentare quindi possibili rivolte. Ma il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, in un’intervista a Repubblica rimane fermo sulle proprie posizioni: “La serie di violenze di queste ore, così come giàla busta con proiettile al ...

Su Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame perché detenuto al 41 bis, è intervenuta anche Giorgia Meloni. Per il presidente del Consiglio lo Stato "non si deve far intimidire da chi pensa ...