Cospito | il governo casca nella trappola degli anarchici | non revocargli il 41 bis è demenziale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Meloni&C.nocome dei polli: non revocare il 41 bis ad Alfredo. Ho scritto in tempi non sospetti cosa penso di quel particolare regime carcerario noto all’opinione pubblica come “carcere duro” alias 41 bis dell’ordinamento penitenziario, quindi senza alcun imbarazzo o tentennamento affermo (anche qui e non da oggi) che ogni giorno che passa senza che venga revocato aè una ingiustizia grave, gratuita, controproducente. La Repubblica ha bisogno di uno strumento come il 41 bis, ma deve saperlo applicare sempre attraverso i principi costituzionali che non soltanto la fondano, ma che la rendono preferibile a qualunque altra forma di organizzazione sociale. La Repubblica democratica, ...