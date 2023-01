Cospito | il caso finisce al Cdm | l’anarchico trasferito nel carcere di Opera

... intervenga subito sull'accaduto prendendo le distanze in maniera chiara e netta dai responsabili e comunque più in generale da chi sta creando disordini in Italia e in Europa sul'. ...Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a fronte delle proteste violente suldi Alfredo, anarchico al 41 bis in sciopero della fame contro la misura detentiva speciale. 'Io ...

Democrazia e media, le altre tragedie del “caso Cospito” Domani

Caso Cospito, l'anarchico trasferito a Milano nel carcere di Opera la Repubblica

Caso Cospito, Meloni: “Stato non deve farsi intimidire da chi minaccia i suoi funzionari” Corriere TV

Caso Cospito, il governo tuona: “Mai a patti con chi minaccia”. Gli 007 allertano le ambasciate La Stampa

