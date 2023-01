(Di lunedì 30 gennaio 2023) La vicenda di Alfredo, l'anarchico in regime di 41bis in sciopero della fame da quasi tre mesi, sta sbarcando in Parlamento. Angelo, co portavoce di Europa Verde e deputato dell'...

La vicenda di Alfredo, l'anarchico in regime di 41bis in sciopero della fame da quasi tre mesi, sta sbarcando in Parlamento. Angelo, co portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi - Sinistra, ...E' invece per una revisione della pena il co - portavoce di Europa verde e deputato di AVS Angelo. "Invito il Governo - spiega - a riflettere e a trasferirein un centro clinico, ...

Cospito, Bonelli (Avs): “Trasferitelo in clinica, contro di lui una forzatura imponente” Globalist.it

COSPITO, BONELLI (AVS): SIA TRASFERITO E GLI SIA DATA ... 9 colonne

Anarchici: Bonelli, ‘fermezza contro atti illegali ma Cospito non può ... Il Sannio Quotidiano

"Io, carabiniere ferito dagli anarchici. Che rabbia le proteste sul 41 bis" ilGiornale.it

Caso Cospito, Stefano Anastasia di Antigone: “Fatto grave, ma il carcere duro va ripensato" la Repubblica

Stefano Sindona aveva 42 anni quando gli esplose tra le mani il pacco bomba anarchico inviato presso la caserma di viale Libia a Roma dove prestava servizio ..."Non si intimidisce, tanto meno se per ridurre 41bis a terroristi". Molotov contro un distretto di polizia a Roma, ipotesi anarchici ...