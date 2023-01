Cospito | 41 bis sì o no? Per Foti lo Stato non deve arretrare 

Leggi su agi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - Alfredorestare al 41 bis. Loc'è, è presente e non arretra. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso, è netto: nessun passo indietro. Tanto più, alla luce di quanto sta accadendo, con manifestazioni "violente e intimidatorie". "Lonon può certo alzare bandiera bianca. La presidente Meloni è stata chiara: loc'è, è presente e si fa sentire, non scende a patti". In un colloquio con l'AGI,tiene a distinguere due aspetti della vicenda che riguarda l'anarchico 55enne finora detenuto a Sassari in regime di 41 bis (è di poco fa la notizia che verrà trasferito in giornata nel carcere di Opera) a seguito della condanna per la gambizzazione del dirigente Ansaldo Roberto Adinolfi e in attesa a Torino dell'udienza ...