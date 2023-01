Cosa rende grande e com’è cambiato il cinema di Park Chan-wook

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lo sviluppo di un pensiero critico nei riguardi di un’opera assume una dimensione più ampia e approfondita se essa viene inserita all’interno della produzione del suo autore. È chiaro che un film può essere preso e giudicato come opera singola. Ma è indubbio che guardare lo stesso, tenendo conto del background del suo autore, ci regala un altro tipo di spessore. Una serie di chiavi di lettura, sfumature, cambiamenti progressivi (o regressivi) di sensibilità. O ancora: differenze nella grammatica filmica, una ricerca maggiore o minore d’eleganza, sperimentazioni tecniche e così via. D’altronde cambiamo noi come spettatori esattamente come cambia lo sguardo e l’approccio all’arte, al racconto e all’umanità degli autori. Per questo motivo occasioni rare e preziose come la-week rappresentano una possibilità importante da cogliere. L’opportunità ...