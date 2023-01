Corte FIGC | «Ecco perché nessuna sanzione agli altri club»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sono state pubblicate questo pomeriggio le motivazioni integrali (CLICCA QUI PER LEGGERLE) della sentenza stabilita dallad’Appello federale nei confronti della Juventus, che ha portato a una penalizzazione di 15 punti in classifica per i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri. Nel dispositivo sono riportate anche le motivazioni che hanno portato a non sanzionare le L'articolo proviene da Calcio e Finanza.