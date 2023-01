Corridoi umanitari | sbarcati all’aeroporto di Fiumicino 50 siriani rifugiati

(Di lunedì 30 gennaio 2023)– Sono atterrati questa mattina a, con un volo proveniente da Beirut, 50che hanno vissuto a lungo nei campi profughi della Valle della Bekaa, nel nord Libano o in alloggi precari a Beirut. Si tratta di famiglie e singoli che negli ultimi mesi hanno sofferto un pesante peggioramento delle loro condizioni di vita a causa della grave crisi politica, economica e sociale che sta attraversando il Libano. Tra di loro 23 minori che, a causa della loro situazione precaria, non potevano frequentare la scuola e alcune persone con disabilità. Il loro ingresso in Italia è reso possibile attraverso il sistema deipromossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo coi Ministeri ...

Il loro ingresso in Italia è reso possibile attraverso il sistema deipromossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in ...Il loro ingresso in Italia è reso possibile attraverso il sistema deipromossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in ...

Corridoi umanitari, 50 rifugiati siriani arrivati oggi a Fiumicino Redattore Sociale

Coi corridoi umanitari, nuovi arrivi dal Libano Romasette.it

Corridoi umanitari, nuovi arrivi oggi dal Libano NEV

Milano, dalla corsa al ricordo delle deportazioni: al Memoriale della Shoah grande partecipazione La Repubblica

Shoah, commemorazione della deportazione dalla stazione di ... Redattore Sociale

Sono 50 profughi, di cui 23 bambini, arrivati a Fiumicino grazie aI corridoi umanitari, autofinanziati, della comunità di Sant'Egidio e delle Chieste Protestanti ...Sono atterrati questa mattina a Fiumicino, con un volo proveniente da Beirut, 50 rifugiati siriani che hanno vissuto a lungo nei campi profughi della Valle della Bekaa, nel nord Libano o in alloggi pr ...