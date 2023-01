Coppa Italia | domani c’è Inter-Atalanta | le probabili formazioni

Le contrattazioni chiuderanno domani sera alle 20, giusto 60 minuti prima del fischio d'inizio di Inter - Atalanta, quarto diche lo slovacco guarderà dalla tribuna, da casa sua o... ...Questa è la quartaconsecutiva e questo vuol dire che stiamo facendo un grande lavoro. Sono orgoglioso dello staff e della ...

Juventus, toccato il fondo. Resta la speranza Coppa Italia Tuttosport

Abraham va ko, per la Coppa Italia si scalda Belotti RomaNews

DI MARIA a Jtv: "Brutta partita, in Coppa Italia con la Lazio siamo chiamati a reagire" Tutto Juve

Siamo stati bravi in entrambe le fasi e certamente dobbiamo continuare su questa strada per approcciare al meglio alla sfida dei quarti di Coppa Italia in programma venerdì contro il Bolzano, ...Conegliano ha vinto la Coppa Italia 2023 di volley femminile, sconfiggendo Milano con un secco 3-0 (25-17; 25-23; 25-19) nella Finale andata in scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provi ...